國立岡山高中是北高雄地區2019課綱前導學校，也是大岡山地區首屈一指的社區高中，但校內的校舍忠孝樓層建於1968年，幾經地震影響，已經不堪使用。民進黨立委邱志偉向相關單位爭取經費近8000萬元新建。

「岡山高中新建忠孝樓動土奠基典禮」24日舉行，邱志偉、家長會長王敏合、校長楊榮仁，及多名地方代表出席動土奠基典禮，一同祈求工程順利。

楊榮仁指出，忠孝樓建於1968年陸續分期完成，至今已達51年。2009年完成耐震補強工程，幾經地震影響，多處牆柱嚴重龜裂，天花板剝落，多處壁癌。重建忠孝樓，是校務發展計畫中重點的推動工作，可有效解決普通教室破舊不堪，及教學空間不足的問題，並增加教學空間，有效提升教學品質。

邱志偉在致詞中表示，岡山高中為大岡山地區培育無數優秀子弟，已是北高雄地區首屈一指的社區高中，近年來在楊校長所領導的教學團隊努力辦學下，在軟硬體方面不斷提升，以活化、有效的教學軟實力，深獲得岡山區及就近入學家長及同學的肯定。

楊榮仁也特別感謝邱志偉，除所爭取的PU跑道即將完工外，近年來相繼也為岡山高中爭取多項教學設施。

(旺報 )