移民署推動的「擴大自行到案專案」即將於今年6月30日結束，逾期外來人口在6月30日當日晚間24時前，主動至移民署所屬專勤隊、服務站(上班時間)、國境事務大隊或其他治安機關自行到案者，都可適用專案的減免處罰措施，移民署呼籲逾期外來人口把握機會儘早投案。

移民署表示，從7月1日0時起，將依現有法令規定辦理，逾期外人無法再享有專案期間的減免處罰待遇。

移民署署長邱豐光表示，移民署自今年1月1日起至6月30日止，辦理一次性的「擴大自行到案專案」，採取寬嚴並濟方式，專案期間自行到案者，免收容，罰鍰採最低額新臺幣2,000元，並減免管制來臺期間。專案執行到目前為止，共計查處2萬4,258人；其中自行到案者計1萬5,608人，成效較去(107)年同期成長近100％。

邱豐光呼籲民眾鼓勵身邊逾期停(居)留的外籍親友，趕快在6月30日前向移民署自行到案，移民署會協助逾期外人儘快辦妥手續，讓他們返國與家人團聚。民眾可撥打免付費「自行到案及檢舉非法雇主、仲介專線0800-024-881(ByeBye)」，或向各地專勤隊、服務站，詢問相關資訊。

(中時 )