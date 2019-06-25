中山大學國際處為推動菲律賓高中或大學生前來台灣就讀研究所與博士班，首度為馬尼拉實驗高中舉辦「華語研習團」，並帶他們到國境之南滿州體驗天文、食農等教育。（謝佳潾攝）

中山大學國際處為推動菲律賓高中或大學生前來台灣就讀研究所與博士班，首度為馬尼拉實驗高中舉辦「華語研習團」，並帶他們到國境之南滿州體驗天文、食農等教育。（謝佳潾攝）

越來越國際化！滿州鄉繼飯店業者打造星空吶喊星野村、復育生態村等闖出名號後，現在還與教育界接軌，中山大學國際處首度為馬尼拉實驗高中舉辦的「華語研習團」，就將他們帶到滿州體驗天文、生態復育與食農等教育，滿州人一次見到這麼多外國學生，都直呼「好特別」。

中山大學國際處祕書謝佳蓁指出，「華語研習團」是為推動菲律賓高中或大學生前來台灣就讀研究所與博士班，盼藉由2周學華語的時間，讓外國學生見到台灣的前瞻科技、特色產業、文化創意、天文教育、生態復育與食農教育等優質教學內容。

「滿州鄉太特別了！」謝佳蓁說，此次研習團會拉到滿州鄉舉辦，為的就是最近火紅的星野村，這全台唯一的星野村不僅讓天文界驚豔，身兼生態村的身分也讓不少學者佩服，它對環境永續與復育努力有著許多成績，因此決定安排外國學生來看看它的美。

飯店業者也說，小墾丁不僅是星野村也是生態村，可以見學的內容涵蓋螢火蟲、蝴蝶與台灣特有種植物等的復育、每年自5月到10月有55種陸蟹觀賞，以及每年9月22萬隻赤腹鷹與10月份6萬隻灰面鵟鷹的過境，都是台灣獨步亞洲的生態特色。

業者強調，歡迎海內外各級學校前來見學天文科普教育，村內已進行光害防制，所以只要抬頭仰望便是壯麗銀河，且春、夏、秋、冬都能清晰見到不同的四季星座。

(中時 )