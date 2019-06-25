越來越國際化！滿州鄉繼飯店業者打造星空吶喊星野村、復育生態村等闖出名號後，現在還與教育界接軌，中山大學國際處首度為馬尼拉實驗高中舉辦的「華語研習團」，就將他們帶到滿州體驗天文、生態復育與食農等教育，滿州人一次見到這麼多外國學生，都直呼「好特別」。
中山大學國際處祕書謝佳蓁指出，「華語研習團」是為推動菲律賓高中或大學生前來台灣就讀研究所與博士班，盼藉由2周學華語的時間，讓外國學生見到台灣的前瞻科技、特色產業、文化創意、天文教育、生態復育與食農教育等優質教學內容。
「滿州鄉太特別了！」謝佳蓁說，此次研習團會拉到滿州鄉舉辦，為的就是最近火紅的星野村，這全台唯一的星野村不僅讓天文界驚豔，身兼生態村的身分也讓不少學者佩服，它對環境永續與復育努力有著許多成績，因此決定安排外國學生來看看它的美。
飯店業者也說，小墾丁不僅是星野村也是生態村，可以見學的內容涵蓋螢火蟲、蝴蝶與台灣特有種植物等的復育、每年自5月到10月有55種陸蟹觀賞，以及每年9月22萬隻赤腹鷹與10月份6萬隻灰面鵟鷹的過境，都是台灣獨步亞洲的生態特色。
業者強調，歡迎海內外各級學校前來見學天文科普教育，村內已進行光害防制，所以只要抬頭仰望便是壯麗銀河，且春、夏、秋、冬都能清晰見到不同的四季星座。
(中時 )
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