國民黨總統初選首場國政願景發表會今晚在高雄登場，目前進行到第二階段現場提問，高雄市長韓國瑜被問起如何捍衛中華民國的國家安全？他以「泡澡塞子」來比喻，讓韓粉聽完也忍不住比大拇指喊讚！

韓國瑜說70年前納粹德國軍力橫掃天下，為何不攻擊瑞士？70年前日本皇軍橫掃全亞洲，為何不攻擊泰國？瑞士跟泰國價值在哪裡？有何不可替代？為何可以避開戰火？他希望台灣朋友思考一下，我們台灣價值在哪？有什麼不可取代的？讓想要對台灣攻擊，不敢輕啟戰端。

韓國瑜表示中美關係就像兩個下象棋的，如果台灣只是像「車馬炮」當個棋子，時間一到價值沒有就被丟掉了，還是要換個角色，「身體非常疲倦、晚上很累泡個澡當個塞子」。

韓國瑜認為要泡澡必須要有水、浴缸跟塞子，水很重要、浴缸也很大，但是沒有這個塞子，你今天晚上就沒辦法泡澡，他再次問：「台灣要當棋子還是塞子？」所以他才會說努力靠自己，如何讓美國相信對我們放心，如何讓中國大陸相信對我們安心，更重要的是，台灣人如何自己快快樂樂開心，這個題目太重要了。

韓國瑜又批，民進黨是以恨為出發點，以恐懼讓台灣人向歷朝歷代的女人裹小腳，把台灣人腦袋裹起來，「好可怕主權被侵犯、好可怕台灣危險了，大錯特錯！」他認為未來的台灣所有四面八方不能有圍牆，全部都是道路！

(中時電子報)