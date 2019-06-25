張歆藝被譏身材走樣。（圖／翻攝自微博）

大陸女星張歆藝2016年和「十三爺」袁弘幸福完婚，今年2月迎來第1個兒子誕生，夫妻倆升格新手爸媽的喜悅藏不住，近日卻有民眾拍到張歆藝外出的照片，譏笑她身材走樣，讓不少網友看了相當生氣，對此，張歆藝也大方坦言身材尚未恢復，一席回應令人心疼。

張歆藝產後4個月尚未恢復身材，目前專心在家照顧小孩，日前她被拍到衣著寬鬆和友人外出吃飯，竟因此被微博公眾號拿來做文章，吐槽她打邋遢、身材走樣，在網上掀起熱議。而張歆藝得知後，就在微博發文吐露心聲：「對1個哺乳期的媽媽對一些寬容和尊重吧。為何取笑1個這樣的女性來博取流量？」

張歆藝發文回應。（圖／翻攝自微博）

接著她再於文章底下留言：「我的身材是還沒有完全恢復，因為一直母乳餵養，沒有整覺睡，沒有辦法節食減肥。我就想安安靜靜地做個媽媽，我身材有沒有走樣，有那麽重要嗎？公眾號可以不拿這些事說事嗎？」流露無奈之情。

不少網友看到張歆藝的PO文，便前來幫她打氣加油，而她也向粉絲表示感謝：「謝謝大家，沒能生完孩子就馬上恢復身材，讓大家失望了。」並承諾等寶寶斷奶後，一定盡快瘦回來，會趕緊復工「帶娃工作兩不誤」態度十分正面，而老公袁弘也出面力挺老婆：「「別搭理～～妳是為母親這個『角色』在付出，是最好的媽媽。」

(中時電子報)