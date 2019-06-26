暑假將至，偏鄉老師提前1個月準備暑假活動，排好排滿、多元有趣。（謝佳潾攝）

暑假將至，但偏鄉的老師卻沒閒著，不僅要提前1個月準備將暑假活動排好排滿，還要排得多元有趣，只為不讓學童們「虛度時光」，畢竟偏鄉孩子較少有機會趁著暑假去學才藝或出國遊學，而學校為不讓他們的學習停滯，幾乎不計辛勞地陪伴，就盼他們生活過得充實。

「暑假活動代表學校的活力！」同安國小校長蔡信東指出，辦活動很累很辛苦，但相對的也是展現出學校的正面能量，尤其對偏鄉來說更為重要，因他們幾乎沒有地方跑、不似都市會有家長為孩子安排活動，所以讓他們有個地方待、有東西學，是需要也是必要。

他說，政府也有注意到「暑假見真章」這件事，每到暑假就能看出教育的城鄉差距，所以有夏日樂學的計畫出現，讓偏鄉學校能透過計畫辦活動，且是以課外教育為主的活動為導向，讓偏鄉學童能在暑假時間不停滯學習，且是快樂學習。

然而，有些學校沒有申請計畫，就以校內資源來辦活動，這種「教育精神」就更令人欽佩了。大成國小校長李嘉齡指出，由學校自己接洽基金會或營隊的活動，尤其是過夜性質的，學校要承擔的不僅是學生的安危，對方的吃住等更是挑戰，這些都要由學校來負責、解決。

「再辛苦都值得！」李嘉齡欣慰地說，偏鄉學童在資源取得上本來就比較不足，但這也能見到老師的熱情與教學初衷，暑假並不是休息時間，而是另一種學習的開始，不僅對學生、老師也是如此。

(中時 )