長榮空服員罷工事件鬧得沸沸揚揚，有前長榮空姐在臉書表示「我就是進了長榮，不爽走人的那個！」並爆料自己當年不爽走人卻也付出驚人的代價。有網友也分享自己「過來人的經驗」表示「弱勢就是人家挖了坑，你也得跳」

(示意圖/shutterstock)

網友在PTT上表示，自己剛出社會的第一份工作，帶著他的直屬老鳥(前輩)沒教什麼，就先向他借錢...原PO後來才知道，原來那名前輩很資深，但是品性不好，可是單位主管非常倚重他，他甚至還會調戲女同事，主管仍然很重視他甚至升他做幹部，原PO無奈的問「是借，還是不借？」

原PO說自己的第二份工作，又遇到類似的經驗，主管也向他借錢要買公司的股票，借的金額更大，而且原PO才進公司，主管就要他簽收一台四百萬機器，他無奈的表示「我看都沒看過這台機器長什麼樣子」，「這機器，我是簽，還是不簽？」。最後原PO也舉例自己媽媽的例子，他說媽媽年紀大了在一間車床工廠工作，拿的是2萬多的最低薪資。不過拉保險的老闆娘也向媽媽拉保險，原PO媽雖然覺得「那張保單的保障根本不怎麼樣，不想保」但媽媽也無奈的說「可是人家給你一份工作，又嫌你薪水高，這樣把你賺回去，這保單你簽是不簽？」

原PO舉了許多人生中可能會遇到，卻還是要硬著頭皮跳的坑。他說，「到處都是坑，因為是弱者，所以明知是坑，也跳...」。他無奈的說「弱勢就是人家挖了坑，你也得跳，同不同情就看你和他有沒有相近的背景」，一席話點出了生為弱勢勞工的種種悲情，有網友看了也表示「內容有感，人生有些坑就是要跳得」；不過也有人表示「是我的話都不跳」。

(中時電子報)