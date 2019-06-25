國民黨今（25）晚舉行首場總統初選電視政見會，輪到前新北市長朱立倫申論時，他先調侃四位對手，更炮打台北市長柯文哲，言詞來勢洶洶，談及兩岸政策，他強調，面對兩岸關係也應秉持民主自由、人權法治，不用害怕得罪北京，兩岸立場就是堅持民主自由的中華民國，這是他的立場也應該是國民黨的立場。

一開始申論時，作為壓軸的前新北市長朱立倫，開頭就先暗諷黨內四位對手，「聽了一個小時的朗誦語演講比賽，大家的確蠻辛苦，四位先進罵了很多蔡英文，罵的都是對的」。

接著，他也調侃「國瑜兄有點緊張，你是地主輕鬆點」，讓高雄市長韓國瑜趕緊澄清「不緊張」，由於鴻海董事長郭台銘發表完留有一些時間，朱忍不住揶揄「郭董，我在旁邊有點偷笑，稿子最後一段要多寫長一點，看時間還不夠」。

首場政見發表會也開放支持者到場，韓粉與郭粉現場氣氛對峙。朱立倫當場向國民黨主席吳敦義建議，郭粉穿著郭台銘粉絲老虎團，韓粉穿著韓國瑜鐵衛軍，但三週後大家不都是KMT，下一場只能允許穿著印製KMT衣服，才能團結一致。

隨後進入正題，朱立倫說，這半年來很多人覺得他受委屈，稱他「氣度哥」，還有朋友稱他是國民黨候選人中最正常一位，叫他「正常倫」，「正常倫就是平日多提出好的政策爭取民眾認同」。

朱立倫再度拿韓國瑜、郭台銘作為話題的引子，他說，韓國瑜日前提及國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己，郭董馬上回以國防靠和平、市場靠競爭、技術靠研發、命運靠自己，他拿出手牌強調「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」。

談及兩岸政策，朱立倫指出，民主自由、人權法治既是普世價值，也是台灣基礎，面對兩岸關係也應秉持此原則，不用害怕得罪北京，兩岸立場就是堅持民主自由的中華民國，這是他的立場也應該是國民黨的立場。

「兩岸關係要民主、和平、繁榮」，朱立倫說，民主絕對不能被改變，不能受到任何人、政黨因素影響，堅持中華民國民主自由的憲政體制外，反對台獨、獨裁、一國兩制。

朱立倫也砲打台北市長柯文哲稱國軍戰力撐不到兩天就不錯言論，「對國軍不信任、不尊重、不在乎」，強調國軍最重要的就是尊嚴。政府應提高三軍五校的預算與軍方訓練，也要保障退伍軍人的信賴保護原則。

朱立倫自嘲，郭台銘出來前，每個人都說他是財經專家，從教授、立委、縣長、行政院負責財經政策，再到新北市產業發展，「包括鴻海在內」，「今天郭董說他是台灣（經濟）第一人，你很有信心我很佩服，但拚私人企業與拚整體國家經濟不同，成為最大產業並不表示最懂經濟財經」，未來彼此切磋。

最後，朱立倫以國、台、客語訴諸團結，高呼團結一起，才能完成所有建設、地方需求，一家人一定要團結，更引用俚語「三人同一心，烏土變黃金；兄弟一條心，黃泥變黃金」。他是國民黨內最適合的最大公約數，無論最終誰出線，都要團結一致，2020勝選才能成功。

(中時 )