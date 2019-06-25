國民黨今天舉行國政願景發表會，國民黨智庫第一輪的提問「如何強化以大國尤其美國的關係、維持穩定兩岸關係、提升國軍嚇阻能力」，高雄市長韓國瑜以浴缸形容台美陸三方關係，台灣不要當一個棋子，而是做一個「塞子」，浴缸再大，水再多，沒有「塞子」是不能泡澡的。

韓國瑜認為台灣應該要思考為何納粹橫掃歐洲下的瑞士可以避開戰火，日本皇軍橫掃亞洲卻不進攻泰國，他們有什麼不可取代性？台灣也應該思考台灣對國際兩岸有什麼不可取代性，如何讓外力不敢對台輕啟戰端，中國大陸與美國就是兩個棋手在下棋，台灣如果只是棋子，時間到沒價值了就被丟掉。但如果台灣是浴缸的塞子，浴缸再大，水再多，沒有塞子就不能泡澡，所以他才強調，「努力靠自己」。

韓國瑜指出，台灣應該要讓美國與中國大陸都安心放心，更重要是台灣人怎麼讓自己開心，他批評民進黨是在搞「恐怖主義」，以「恨」為出發點，以恐懼讓台灣人腦袋給「裹小腳」，灌輸主權被侵犯、台灣危險了的思想，這是大錯特錯的，我們生活在民主自由國家，5000萬華僑，14億大陸同胞也在看著我們，民主自由是我們生活的基礎，是我們的根，有什麼好怕的，台灣人將來出去都沒有圍牆，都是道路。

(中時 )