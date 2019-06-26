自中國大陸電信巨擘華為21日對美國商務部提告後，先前因「誤送」捲入美國與華為之爭的聯邦快遞（FedEX）也要告商務部，並要求商務部停止對該公司執行《出口管理條例》，稱FedEX沒有義務要替商務部檢查運送貨品，是否有川普政府出口管制清單上，強調「FedEx是一家運輸業者、不是執法機構」。

據路透社24日報導，FedEx向華盛頓哥倫比亞特區法院遞狀，其中表示聯邦快遞沒有義務要替美商務部監督上百萬份包裹，且要替尚未切確了解運送內容物負責，也不合理；商務部《出口管理條例》等於是迫使FedEx負責監督其所運送貨物不會出現針對華為的限制，這在法律及物流上都是不可能的任務。

先前因美中貿易戰陷入僵局，川普政府上月指控華為涉嫌違反國安，並將70家附屬公司列入商務部產業安全局的出口管制實體名單，未來華為若未經過美政府許可，不可取得美製零組件。對此，中國大陸準備建立「不可靠實體清單」，把嚴重損害中國大陸企業正當權益的外國企業列入其中，引起外企恐懼。

而上月華為指控聯邦快遞（FedEx）自行將其原先從日本寄往中國大陸的內涵文件的包裹轉運至美，也嘗試將兩件從越南寄往華為亞洲辦公室的包裹運至他處。華為宣稱將重新檢視與美國聯邦快遞的關係，聯邦快遞也對此表達道歉，稱這些包裹因為作業疏失才會被誤送到其他地方，聯邦快遞並未因任何一方要求而改變送貨目的地。

(中時電子報)