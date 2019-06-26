美國海豹部隊（US Navy SEALs）第7小隊排長蓋拉格（Edward Gallagher）被控於2017年駐紮伊拉克期間殘忍殺害一名IS青少年戰俘，20日部隊裡一名海軍一等士官長出庭作證時爆料自己才是殺害戰俘的真兇，讓案情大翻轉，儘管整個案子尚在調查當中，真正兇手也未確定，不過媒體指出，由於該名士官長擁有起訴豁免權，因此不論他是否真的殺了戰俘，最終也不會受到懲罰。

海豹部隊排長蓋拉格（Edward Gallagher）被指控於2017年駐紮伊拉克期間殘忍殺害15歲IS戰俘的，不過案情後來出現翻轉，一名當時也在場的軍醫史考特作證時自白才是殺害少年真兇。

擁有豐富戰地資歷的美國海豹部隊排長蓋拉格被控於2017年第五度駐紮伊拉克期間殘忍殺害戰俘，同僚描述，當時軍醫正在醫治一名年約15歲的IS戰俘，突然間蓋拉格拿著自己的獵刀上前，朝少年頸部、胸部刺了多刀，導致少年慘死，事後更拍下和少年屍體的合影傳給朋友「炫耀」，蓋拉格下屬將他殘忍的行為向上級通報，一年後事件才曝光，連同另外一起殘殺平民案件受到美國海軍軍事法庭審理。

不過上周四海軍一等士官長史考特（Corey Scott）出庭作證時，卻突然自白自己才是殺害少年的真兇，他說自己是治療少年戰俘的軍醫之一，當時就站在蓋拉格旁邊，親眼目睹蓋拉格拿獵刀捅了少年好多下，不過並不是蓋拉格殺死少年的，在那之後他想到少年後續也有可能受到伊拉克軍隊虐待，不希望在他醒來後還得面對這些事，因此決定殺害少年，史考特因此堵住了少年的呼吸管，讓他窒息而死。

海豹部隊戰士殘殺戰俘的案件陷入膠著，由於事隔一年案情才曝光，當初的物證都不在了，法醫也無法對少年屍體進行驗屍、確認死因，目前僅能靠證人說詞來還原案發過程。

不論最終少年戰俘是被誰殺害，《海軍時報》（Navy Times）指出，史考特都不會被判刑，因為他的辯護律師已為他爭取到刑事豁免權。根據報導，史考特先前就向檢察官表明不願參與針對蓋拉格暴行的調查及案件審理，更揚言出庭作證時會保持沉默，以保護美國憲法第五修正案（Fifth Amendment）賦予他的權利，迫使美國海軍及司法部准予史考特的刑事豁免權，換取他後續出庭作證，海軍後續更向律師發布訊息，保證司法部沒有意圖起訴任何證人。美國憲法第五修正案保護任何人不得在任何刑事案件中被迫自證有罪。

不僅如此，史考特後續也不會受到海軍內部任何懲罰，因為他的律師之前已要求海豹部隊指揮官向他們保證，不論史考特的證詞內容為何，日後都不會對他造成影響。

不過最關鍵的還是，目前沒有任何證據直接證實史考特殺人，因為依照他的說法，少年戰俘嚥下最後一口氣時，他是唯一在場的人。

(中時電子報)