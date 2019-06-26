路人覺得1號保健飲品口感佳、很好喝。(圖/截取自youtube)

健康意識抬頭，注重養生的人越來越年輕，也因為生活忙碌經常三餐在外，導致無法攝取均衡營養。市售的保健食品百百種，但是口味卻大不同，特派記者決定街頭盲測，使用兩種不同品牌讓路人品嚐，究竟哪一個會讓人想要喝下去？

路人覺得2號保健飲品味道奇怪難入口。(圖/截取自youtube)

保健食品需要長時間使用，才能達到保健的效果，但是萬一口味不好難以下嚥，似乎就失去了意義。特派記者分別拿著1號與2號保健飲品實行街頭盲測，發現路人在喝下1號保健飲品後，一致認為香甜好入口，甚至有人覺得像蘋果汁和梅果類飲品，但2號保健飲品卻被認為口感苦澀，顏色怪、味道也怪，讓人難以下嚥。

原來1號保健飲品是風靡模特兒圈的名模美纖飲。(圖/截取自youtube)

原來1號飲品是正風靡模特兒界的伊森生醫名模美纖飲，這款保養品顛覆你我的既有印象，口味也比認知得好喝許多。透過天然的萃取成分，可以幫助代謝、排便順暢，將體內累積的毒素與廢物排出，重新獲得輕盈的體態與健康，也難怪成為名模界爭相搶購的小幫手。

(中時電子報)