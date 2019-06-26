長榮空服員罷工將邁入第7天，因取消航班已影響數萬人次旅客，連日來引爆民怨。不過，也有許多人挺身出來發聲，表示不是當事人不懂工作的苦！近日，有網友發表看法，一句話「端盤子推餐車」砲轟空服員的工作沒有護理師辛苦，意外引發網站論戰。

一名自稱是醫師的女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，一開頭就炮火猛烈罵說，「這些小公主除了在天空上端盤子推餐車，我還真想不出你們有什麼無可取代之處？」

原PO表示，「醫護人員手挖屎、血噴面、左捧心、右撈腸」，但她反問醫護人員跟誰抗議過勞？有跟誰去罷工？原PO表示，她理解大家有各自立場，自己只是表達對此次罷工的看法，不在乎他人是否認同。

不過，卻也因為原PO酸說「我幹嘛不去考空服員？我有這麼廉價嗎？」笑說空服員是在天空上端盤子推餐車的小公主，引起網友論戰，有人表示認同說，「一群貪得無厭的人，待遇比華航好還罷工，最好都被辭職去領22k」、「醫護人員是做功德的」、「自己的職業是自己選擇的，如果不喜歡就不要做，做了又在那邊罷工」。

不過，也有人不認同原PO，要挺空服員，「很多人只看到空姐的表面工作，背後其實很多辛苦的地方」、「每個工作都有它的辛酸淚... 不該被批評 」、「"依法"罷工，遵守遊戲規則有錯嗎？」、「不需要這樣貶低別人的職業跟心血，職業不分貴賤」。

(中時電子報)