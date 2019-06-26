趙薇聽見粉絲打招呼，沒有回應，而是慢慢拿出口罩戴上。(取自新浪娛樂)

大陸女星趙薇近日被直擊一身休閒打扮現身機場，邊走邊玩手機，隨後就有粉絲發現她的身影，熱情向她打招呼，然後趙薇的反應卻讓熱情的粉絲瞬間心寒，而這段影片也在陸網引起熱烈討論。

趙薇近日一身休閒打扮、素顏現身機場，有粉絲看到她熱情向她打招呼，「薇姐，妳好。」想不到趙薇僅是抬頭看了一眼，沒有任何回應，接著更拿出口罩戴上，一連串動作引發網友討論，認為打招呼的粉絲應該很難過吧，但也有人為女神喊冤「估計是私人行程，趙薇並不想被大家打擾，所以才這麼做的吧」。

(中時電子報)