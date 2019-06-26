挪威護衛艦與油輪相撞沉沒

由於修船費用高於新購艦艇，挪威國防決定不修復去年因撞船沉沒的英斯塔號護衛艦(HNoMS Helge Ingstad)，並準備將之報廢拆解。不過目前挪威海軍尚未決定是否再建造一艘新的護衛艦。

《觀察者網》引述挪威媒體報導，該國國防部表示由於挪威有很長的海岸線和廣闊的領海，英斯塔號護衛艦沉沒事件對其國防安全造成重大影響，因此彌補該艦沉沒所帶來的戰力缺口是極為必要的。但是，由於修復英斯塔號的花費太高，挪威決定不修復英斯塔號，將報廢該艦直接拆解。

報導說，估計修復英斯塔號護衛艦將耗時5年，花費約120億-140億挪威克朗（約台幣440億至513億元），而購買一艘新同級戰艦大約要110億-130億挪威克朗(合台幣400億至476億元)。

挪威海軍總有5艘同級護衛艦，為彌補缺口，必須增加戰艦的出勤率。該國國防部表示，雖然有必要填補戰力空缺，但目前還未決定是否造一艘新艦。

英斯塔號是在去年11月8日凌晨與一艘油相撞後受損，艦體嚴重進水傾斜，經過數搶救未果後沉沒。4個月之後，挪威海軍才將沉船打撈出水。

《大眾機械》指出，該艦在西班牙的那凡提亞（Navantia）船廠建造，發生事故時已服役9年。英斯塔號配備了一座76毫米兩艦炮，8枚反艦導彈，32枚ESSM防空導彈，4枚反潛魚雷和一架NH-90直升機。

(中時電子報)