曾替南投集集的水果加工業者設計產品外觀，陳凱薫（左二）和她的團隊獲得德國紅點、日本優良設計獎。（陳凱薫提供）

在旅行的途中，陳凱薫信手捻來、幫一名法國老先生繪製素描。（陳凱薰提供）

陳凱薫在碩士班期間遊歷四方，足跡遍佈尼泊爾、日本、泰國、大陸、法國、德國、韓國等地。（陳凱薫提供）

陳凱薫在碩士班期間遊歷四方，足跡遍佈尼泊爾、日本、泰國、大陸、法國、德國、韓國等地。（陳凱薫提供）

熱愛分享文化，陳凱薫曾在尼泊爾教當地孩子寫書法。（陳凱薫提供）

對許多研究生來說，完成論文是唯一夢想，但對就讀亞洲大學視覺傳達設計系碩六的陳凱薰來說，畢業只是一個選擇，人生有更多意義值得探索與追尋。插畫、平面設計師、旅行家、藝術家、老師，陳凱薰擁有多采多姿的斜槓人生。

陳凱薰在大四時參與畢業專題製作小組，透過老師介紹，替南投集集當地的水果加工業者進行產品外包裝設計。她以「日本天皇最愛吃的頂級香蕉」歷史背景為基礎，以插畫的方式轉製成版畫，做成四套一組的加工食品外盒設計，呈現山蕉的文化意義及在地連結性。碩一時作品出國參賽，獲得德國「紅點最佳設計獎（Red Dot： Best of the Best）」、「紅點贏家獎（Red Dot： Winner）」、日本優良設計獎（Good Design Award）三項殊榮。

「碩士六年是我人生養分的來源。」陳凱薰從研究所二年級開始工作，也展開旅遊的腳步。她到法國參訪藝術家的博物館及住所，也造訪尼泊爾，體驗當地的生活，教當地小朋友寫書法。透過旅遊，陳凱薫結交許多朋友，也替她牽起許多接案、藝術創作、展覽的機會。

不依從世俗的價值觀，陳凱薫認為，人生的可能性不是「找一份工作、安穩度日」而已。她直言自己的人生「玩很透，看很多，也收穫很多」。陳凱薫目前在百貨公司擔任商品櫥窗設計師，下班之後是補習班的設計老師和接案設計師，比起普通的上班族，她的日子更為忙碌充實，未來她想創業擁有自己的工作室，繼續當一名平面設計老師。

面對研究所畢業期限將至，陳凱薫相當坦然，直言沒有畢業的打算，她笑說「實在想不出來要寫什麼，不過沒關係，人生還有更多重要、有趣的事情等著我啊！」

(中時 )