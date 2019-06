曾替南投集集的水果加工業者設計產品外觀,陳凱薫(左二)和她的團隊獲得德國紅點、日本優良設計獎。(陳凱薫提供)

在旅行的途中,陳凱薫信手捻來、幫一名法國老先生繪製素描。(陳凱薰提供)

陳凱薫在碩士班期間遊歷四方,足跡遍佈尼泊爾、日本、泰國、大陸、法國、德國、韓國等地。(陳凱薫提供)

熱愛分享文化,陳凱薫曾在尼泊爾教當地孩子寫書法。(陳凱薫提供)

對許多研究生來說,完成論文是唯一夢想,但對就讀亞洲大學視覺傳達設計系碩六的陳凱薰來說,畢業只是一個選擇,人生有更多意義值得探索與追尋。插畫、平面設計師、旅行家、藝術家、老師,陳凱薰擁有多采多姿的斜槓人生。

陳凱薰在大四時參與畢業專題製作小組,透過老師介紹,替南投集集當地的水果加工業者進行產品外包裝設計。她以「日本天皇最愛吃的頂級香蕉」歷史背景為基礎,以插畫的方式轉製成版畫,做成四套一組的加工食品外盒設計,呈現山蕉的文化意義及在地連結性。碩一時作品出國參賽,獲得德國「紅點最佳設計獎(Red Dot: Best of the Best)」、「紅點贏家獎(Red Dot: Winner)」、日本優良設計獎(Good Design Award)三項殊榮。

「碩士六年是我人生養分的來源。」陳凱薰從研究所二年級開始工作,也展開旅遊的腳步。她到法國參訪藝術家的博物館及住所,也造訪尼泊爾,體驗當地的生活,教當地小朋友寫書法。透過旅遊,陳凱薫結交許多朋友,也替她牽起許多接案、藝術創作、展覽的機會。

不依從世俗的價值觀,陳凱薫認為,人生的可能性不是「找一份工作、安穩度日」而已。她直言自己的人生「玩很透,看很多,也收穫很多」。陳凱薫目前在百貨公司擔任商品櫥窗設計師,下班之後是補習班的設計老師和接案設計師,比起普通的上班族,她的日子更為忙碌充實,未來她想創業擁有自己的工作室,繼續當一名平面設計老師。

面對研究所畢業期限將至,陳凱薫相當坦然,直言沒有畢業的打算,她笑說「實在想不出來要寫什麼,不過沒關係,人生還有更多重要、有趣的事情等著我啊!」

