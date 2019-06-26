「阿基伯冰店」燒冷冰，滿滿配料搭配一大碗，被網友稱讚為超高CP值。（潘建志攝）

屏東萬丹鄉80年老店「阿基伯冰店」店裡總是高朋滿座。（潘建志攝）

說到燒冷冰，多數人會馬上聯想到屏東潮州鎮，但紅豆的故鄉萬丹鄉80年老店「阿基伯冰店」最熱賣商品也是燒冷冰，滿滿配料搭配一大碗剉冰，胃口小的女性顧客還得兩人共享一碗，被網友稱讚為「超高CP值」，店裡總是高朋滿座。

老闆娘張淑慧已經是第3代，她說，阿公年輕時在萬丹菜市場賣熱湯圓湯，並擴展到賣冰品、粉圓、米苔目等，後來傳承給爸媽，10年前由她和先生接下店面。80年來店址雖換過幾次，但都在菜市場一帶，陪伴許多萬丹人一起成長。

店裡最熱賣商品是燒冷冰，不像其他冰店剉冰是呈鬆散圓錐狀，店裡剉冰是緊實的圓柱體冰磚，張淑慧說，這樣冰融化比較慢，可讓顧客更悠閒吃冰。冰磚四周則是滿滿的料，包括芋頭、紅豆、花生、湯圓，再淋上黑糖水和綠豆蒜。

張淑慧對於配料的品質非常要求，店裡最受歡迎的芋頭一定要有黏性夠Q，因大量購買不容易控制品質，她和先生四處遍尋，最後才找到品質最佳的芋頭；紅豆則使用最棒的萬丹紅豆，花生選擇潮州的；綠豆蒜和車城的粒粒分明不同，要熬煮得軟爛綿密，搭配剉冰口感更佳。

另外黑糖水的黑糖要現炒，連熬煮湯的龍眼乾都不馬虎，選擇台南東山的柴燒龍眼乾，香氣足不會死甜。所有配料都是張淑慧夫妻每天上午6點半開始準備，當天現煮現賣，不賣隔日貨，否則會變味影響商譽。

因料好實在CP值高，阿基伯冰店已打出名號，成為萬丹知名店家，吸引不少外地顧客專程來享用。店內空間不大，顧客只能在路旁的桌椅上吃冰，也常擠滿排隊人潮。

阿基伯冰店

地址：屏東縣萬丹鄉萬壽路2段185號

電話：08-777-6468

營業時間：早上10點至晚上8點半

公休日：無固定公休

售價：燒冷冰40元、八寶冰40元、芋頭牛奶冰50元、紅豆牛奶冰45元

(中時 )