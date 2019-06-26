屏東科技大學時尚設計與管理系大三生吳雯琪，高中讀的是美容美髮科，因想要更上一層樓，大學選擇到屏科大時尚系就讀。在台北出生長大的她，剛到屏東時非常不適應，不過現在已經習慣，未來仍想回到故鄉台北從事彩妝工作。

吳雯琪在台北出生長大，大學前生活範圍都在台北，因繁星計畫選擇到屏科大就讀，從生活近20年的大都市遠到台灣最南端的屏東縣讀書，剛開始非常不適應，除了天氣太熱，交通也很不方便，不像到台北各地都有捷運或公車可搭乘，她因此學會了騎機車。

她高中時讀的是美容美髮科，上了時尚系後，主要是以學習服裝設計為主，對她來說是全新的領域，沒有基礎必須重頭開始，剛入學時在課堂上都聽不懂，所幸在努力學習後，現在成績已相當不錯。

目前她只有連假才會回台北，由於交通不方便，放假時在屏東大多只能和同學一起飯、逛夜市，最遠只有到墾丁、海生館遊玩。她仍對美容較有興趣，因為台北工作機會較多，未來還是想回到台北從事彩妝工作，目前學習到的服裝設計也能做為輔助，跨領域專業對於工作更有幫助。

(中時 )