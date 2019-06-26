小資入門推薦Cosmic CONTAINER系列。（麗舍提供）

小資入門推薦KOHLER Maxispace系列。（麗舍提供）

AXOR Edge系列設計師系列精品龍頭。（麗舍提供）

頂級三溫暖設備Effegibi_BodyLove系列。（麗舍提供）

頂級衛浴不再是上流人士獨享的奢華體驗，現代人越來越注重生活美學。

麗舍統計，最受歡迎的品項top3是三溫暖設備、設計師系列精品龍頭、多功能淋浴組合，挑選品牌上則會看重代理商的服務與產品功能及特色。

麗舍發現，小資入門最受歡迎的單品是馬桶、臉盆、龍頭、多功能浴櫃及鏡櫃、淋浴龍頭組 入手價格約在1萬2000元至3萬元，衛浴使用年限長，可使用至少10年以上，品牌認為，現今資訊透明，南北部的購買能力差別不大，但業績表現則以台北展示旗艦館業績最好。

(中時 )