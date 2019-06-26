麗舍嚴選頂級衛浴強攻市場 小資族也瘋狂 02:382019/06/26 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Hansgrohe Rainfinity系列多功能淋浴組合。（麗舍提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小資入門推薦Cosmic CONTAINER系列。（麗舍提供） 小資入門推薦KOHLER Maxispace系列。（麗舍提供） AXOR Edge系列設計師系列精品龍頭。（麗舍提供） 頂級三溫暖設備Effegibi_BodyLove系列。（麗舍提供） 頂級衛浴不再是上流人士獨享的奢華體驗，現代人越來越注重生活美學。 麗舍統計，最受歡迎的品項top3是三溫暖設備、設計師系列精品龍頭、多功能淋浴組合，挑選品牌上則會看重代理商的服務與產品功能及特色。 麗舍發現，小資入門最受歡迎的單品是馬桶、臉盆、龍頭、多功能浴櫃及鏡櫃、淋浴龍頭組 入手價格約在1萬2000元至3萬元，衛浴使用年限長，可使用至少10年以上，品牌認為，現今資訊透明，南北部的購買能力差別不大，但業績表現則以台北展示旗艦館業績最好。 (中時 ) #功能 #龍頭 #衛浴 #業績 #淋浴 也許您會感興趣 推薦閱讀 超商拚咖啡商機 罐裝龍頭大轉型 00:012019/06/22 財經 造勢晚會前 韓國瑜先後拜會紅黑派龍頭 19:242019/06/22 政治 男人必看！哪5種食物一吃巨龍硬梆梆？ 21:332019/06/24 風格 生技3.0市值大洗牌 大江穩居龍頭 04:102019/06/24 證券．權證 阻絕詐騙 內政部新增這項查詢功能 11:502019/06/24 政治 HYUNDAI TUCSON科技配備滿載 04:102019/06/25 時尚消費 《傳產》美國丹佛Outdoor Retailer，台功能性紡品受青睞 09:092019/06/25 財經 楠弘國際旗艦店開幕 吸引名流慕名而來 02:382019/06/26 生活 生活熱門新聞 長榮前空姐爆：不爽別幹代價驚人 - 生活 華航空姐日記曝光 網怒馬上退追 - 生活 長榮討罷工三寶受阻 交通部回應了 - 生活 聲援長榮罷工 娶空姐男星被狂罵 - 生活 空姐酸「正妹」地勤：這張臉考得上嗎？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。