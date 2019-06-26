楠弘國際旗艦店開幕吸引許多頂級客群跟小資族上門詢問。（楠弘廚衛提供）

楠弘國際旗艦店開幕佔地超過300坪。（楠弘廚衛提供）

頂級衛浴不再是上流人士獨享的奢華體驗，現代人越來越注重生活美學，楠弘廚衛表示，頂級客群在選購衛浴產品除了重視品質與材質等基本要素，並要能搭配整體室內空間的設計外，亦著重可展現個人品味與設計美感的產品，所以產品的獨特性與差異化也會是重要考量之一。

楠弘廚衛在40年前於高雄首創美學生活館，今年在台北開設首間直營旗艦門市「楠弘國際」， 佔地超越300坪的旗艦門市空間，將衛浴美學帶入台北。業者認為，近年衛浴趨勢走向多樣化的色彩選擇，彩色面盆與霧面質感的龍頭都是能型塑個人特色的衛浴單品，像是Dornbracht的新品VAIA，經手工悉心打磨而呈現如絲綢般的緞面紋理，展現細膩無暇的金屬手刷質感，擁有頂級客群偏愛的低調奢華感。

整體衛浴空間布局也受到頂級消費者的重視，從面盆、浴缸、馬桶、浴室家具到燈鏡等，完整的產品規劃與風格設計，提供給消費者風格一致的多樣選擇。Villeroy ＆ Boch於2017年推出的Finion系列，簡潔俐落的設計語彙，搭配優雅間接照明，提升整體衛浴空間的質感與美學品味 。

楠弘廚衛表示銷售最夯的產品分別為，GROHE Sensia Arena智能馬桶12萬9000元、Villeroy ＆ Boch Artis面盆5萬300元至5萬5700元、Dornbracht Lissé面盆龍頭2萬4480元至5萬1580元，對小資族來說，品質耐用的衛浴單品是入手首選，推薦入門單品是德國品牌GROHE，GROHE擁有完整齊全的淋浴與龍頭商品，運用多項創新科技與設計提供消費者親膚舒適的用水體驗，包含夢幻花灑技術，以及星閃電鍍技術，高規格的表面處理能使龍頭常保如新，蓮蓬頭建議售價1200元起至5900元。

楠弘廚衛也分享，一般常見的衛浴產品，如面盆、龍頭、馬桶、浴缸甚至衛浴配件等，在正常清潔與使用下，並無明訂的使用年限或汰換期限，但由於台灣的氣候潮濕與硬水水質環境下，除了使用乾濕分離的浴廁規劃及加裝通風設施外，建議在日常使用後，都要進行簡易的清潔保養，才能延長產品的使用壽命。陶瓷產品建議於使用後以海綿沾取少量中性清潔劑清洗；金屬銅器產品則建議在使用後以柔軟綿布擦拭，盡可能保持乾燥避免水漬殘留，並切記避免使用強酸強鹼清潔，以免腐蝕銅器表面；而馬桶蓋更只需清水沖洗、乾布擦拭即可，勿使用鹽酸等化學藥劑或菜瓜布刷洗。

在北部跟南部的消費者觀察上，楠弘廚衛認為，北部消費者大多對於特殊設計或多色彩的衛浴產品普遍接受度較高，中、南部消費者則首重使用的實用性與產品耐用度，對於品牌與產品在市場口碑與信任度更為重視。特別是挑選進口品牌都會擔心產品損壞或維修時找不到原來的品牌代理商，進而成為所謂的衛浴孤兒，所以對於品牌代理商的口碑與服務，是消費者挑選衛浴產品的考量重點之一。

(中時 )