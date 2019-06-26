頂級保養香緹卡攜手文華東方 推聯名午茶做公益。（香緹卡提供）

奢華保養品牌香緹卡(Chantecaille)與台北文華東方酒店跨界合作，在青隅推出「絢爛夏花」下午茶饗宴，消費1350元起。

除下午茶外，文華餅房本館及ATT 4 Recharge分店推出「絢爛夏花」聯名蛋糕，每個5吋、售價為1350元，凡享用下午茶或購買聯名蛋糕的貴賓，還可獲贈香緹卡限量小禮。

台北文華東方酒店更將捐出「絢爛夏花」下午茶饗宴5％盈收予亞洲象保護組織「Elephant Family」，品味下午茶之際，以實際的行動散播愛心。

香緹卡的創辦理念源自對大自然的熱愛，不做動物實驗、不使用人工色素香料防腐劑與對肌膚及環境不友善的成分，減少破壞生態，希望美麗能永續經營。

今年，香緹卡將聚焦移至亞洲，以色彩斑斕的花卉與印度三大節慶之一的灑紅節（Holi Festival）為主題，推出限定印度象群夏季慈善彩妝系列，其中限定花妍絲漾唇彩部分收益將與國際非營利組織「Elephant Family大象家族」合作，機構為關心亞洲大象保育的慈善團體，使命是重啟大象在亞洲遷徙的路徑，透過建立安全走廊，確保這些溫柔巨獸能夠永續生存茁壯成長。

一直秉持著集團對於企業社會責任極為重視的台北文華東方酒店今年亦加入慈善行列，由酒店行政西點主廚Hin發揮創意巧思，以印度濃郁繽紛色彩及獨有的植物果實為靈感來源，融入香緹卡保育印度亞洲象的熱情，演繹出一系列華麗美味的IG系甜點。

(中時 )