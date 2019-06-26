今年7月3日是國泰航空飛航台灣60周年，該公司商務總裁盧家培昨（26）日專程來台主持相關慶祝活動，因為兩岸直航已久，盧家培坦承，台港線是不容易獲利的航線，但中轉的效益很大。這次長榮發生罷工事件，華航因為在北美線的班次不及長榮半數，因此北美線旅客大量轉乘國泰。

1987年政府開放國人赴大陸探親後，台港線客量直線上升，1991年長榮航空開航前，台港線因應市場需求，台港航約已是不限航班，航空公司隨時可以增班的狀況，票價高達8、9千元，2003年兩岸包機開辦，2009年8月兩岸定期航線開放後，台港線重要性明顯下滑，目前票價在5到7千元之間，但是國泰在台港線，至今仍維持每日26班的密集度，強力搶攻台灣進出歐美旅客。

盧家培指出，國泰目前手上有69架新機訂單，未來5年公司平均每個月都有一架新機交機。近日長榮罷工，公司原本就有以最大型客機飛台港，每日約再安排兩個來回趟次改以最大型777-300飛行，可載客438人。

國泰航空1959年7月3日由香港首航台北航空站(松山機場)，7月4日再飛往東京，開啟了國泰航空服務台灣的第一頁。盧家培指出，國泰本身是具有70多年的品牌，公司一步一腳印努力經營，目前已成為具領先地位的世界級航空公司之一。

國泰航空台灣區總經理李載欣表示，60周年對國泰航空台灣分公司來說，是一個重要的里程碑。從過去的1970年代，每周提供約60個航班，到今日每周超過140個航班服務，加上國泰港龍航空，目前國泰航空集團每周提供超過210個航班由台北、台中、高雄三地前往香港，日本及韓國。並經由基地-香港，銜接到全球的53個國家超過230個主要城市。

為慶祝國泰航空飛航台灣60周年，自7月3日00：00起至23：59為止，國泰航空針對台北／高雄來回香港及台北來回東京、大阪、名古屋的經濟客艙機票，提供優惠新台幣600元的24小時快閃活動，旅遊期間為8月1日至10月31日。請把握良機並竭誠歡迎旅客前來體驗國泰航空的產品與服務。相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空／國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw。

此外，於7月4日搭乘國泰航空CX450班機由台北出發前往東京的旅客，也將獲贈喜憨兒竹北庇護工場特製的愛心餅乾一份，共同歡慶飛航台灣60周年的喜悅。

(工商 )