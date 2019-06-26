美味的料理也是藝術、更是生活中記憶的一部份！用美味料理、創意將台灣美食躍升國際吧！台灣已有米其林，也讓台灣有創意的廚師，用他們的技藝與美味讓大家驚艷！

第九屆金蘭盃國際廚藝賽6/24於台中市嘉陽高級中學辦理職業組海選。自2018年度起，金蘭盃廚藝競賽躍升為「國際賽事」，今年邀請到希臘籍、拉脫維亞籍專家當評審，同時帶領該國選手來台參加總決賽。今年度初賽主題需以雞肉搭配松露醬油與油膏做出創意料理。

黃偉嘉作品「九降風情釀金蘭」。（圖取自活動官網）

職業組參賽作品中令評審印象深刻的菜色之一，就是以川菜技藝工藝名菜「八寶葫蘆雞」為發想的菜色，外觀較傳統，但極富巧思，以軟Q的雞皮包覆傳統米糕、芋泥與無米粽這三種在地料理元素的內餡，將食材發揮到淋漓盡致，整體造型更是符合主題，做成吉祥的葫蘆狀，令評審驚艷。評審團也提醒參賽者，料理一定要煮熟，以及要選用適合的容器盛裝，也不要為了擺盤漂亮或為了創意而創意，選用不恰當的碗盤。

職業組入圍名單如下：旺旺手作私廚蔡銘洋、康寧會館廖信賢、中華醫大健康樂活餐廳黃裕文、利河伯食創2202李坤璋、聖母醫護管理專科學校王志榮、宜蘭渡小月餐廳有限公司曹俊明、台北海洋科技大學餐飲管理劉宏勝、新葡苑港式飲茶天母店蔡建龍、漢來美食漢來軒陳龍祥、新竹豐邑喜來登大飯店黃偉嘉。其中曹俊明以「八寶葫蘆雞」為發想的菜色，被喻為帶來驚喜感的料理。

陳龍祥作品「川味椒麻雞佐鳳翼」。（圖取自活動官網）

(中時電子報)