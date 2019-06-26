醫學研究曾指出，常吃鮭魚能增健康，鮭魚裡面富omega-3脂肪酸能減少心臟病死亡率。此外，鮭魚含有大量的DHA，常吃也能增進大腦健康，讓你越來越聰明！吃到飽也可吃健康！迎接暑假，有吃到飽業者50樓Café特別與挪威海產推廣協會合作，整個七月推出「挪威鮭魚月」活動，挪威鮭魚36小時新鮮空運來台，變身為各款美餚，炙燒鮭魚果蔬甜筒、握壽司好繽紛，鮭魚石狩鍋熱呼呼，還有當令芒果甜點品酸甜！

爐烤火山鹽香茅挪威鮭。（圖取自活動官網）

此次「挪威鮭魚月」活動中，板橋Mega 50的50樓Café主廚陳俊杉特製二款創意料理「古法香草油漬挪威鮭佐洛神花醬」和「爐烤火山鹽香茅挪威鮭」，都需費時悉心製作，前者取用油花勻稱的鮭魚菲力，薄施海鹽醃漬四小時，然後洗淨擦乾，續用混合了時蘿和百里香的特級橄欖油，再醃八小時入味。

鮭魚石狩鍋。（圖取自活動官網）

享用時切片搭配主廚自製洛神花醬，油潤滑嫩的魚片與酸甜沾醬完美交融，鮮腴無比！後者則要先將大量的蛋白與夏威夷火山鹽、香茅、檸檬皮、紅椒粒混合，均勻塗抹在整條鮭魚表面，送入高溫烤箱烤熟，外層宛如香料硬殼，鎖住魚肉最多的細緻鮮甜；除去外殼後，烤過的鮭魚油潤噴香，肉質鮮彈！

古法香草油漬挪威鮭佐洛神花醬。（圖取自活動官網）

每餐期都會上演的現切鮭魚秀，也是重頭戲！肥厚圓潤的整條9公斤鮭魚變身為極度誘人的生魚片，搶手的鮭魚肚還再炙燒一下，香氣更足。此外，另有結合了酪梨、芒果切塊調味，滿口鮮香的「炙燒鮭魚果蔬甜筒」。

搭配鮮蝦、淡菜、花枝，以茄汁奶油味型呈現的「鮭魚海鮮酥盒」；加了酒釀調和昆布味噌湯底的現煮「鮭魚石狩鍋」；還有煙燻鮭魚、明太子鮭魚炒飯、鮭魚握壽司、以及鋪滿了鮭魚生魚片和鮭魚卵的豪華級鮭魚壽司蛋糕…等，讓來客享有美味滿分、營養滿點的鮭魚饗宴。

左至右為芒果脆皮泡芙、鳳梨紅芭樂夏洛特、芒果杏仁派。（圖取自活動官網）

現場的生猛海鮮吧、碳烤美國自然牛、炸物燒烤區；甜點區的亮點則以寶島水果之后─芒果挑大樑，琳瑯羅列著芒果脆皮泡芙、芒果杏仁派、芒果西米露布丁、芒果奶酪、以及鳳梨紅芭樂夏洛特、紅豆抹茶慕斯、黑森林蛋糕…等。多款冷飲選項，還有台啤生啤酒無限暢飲，保證吃喝盡興！

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(中時電子報)