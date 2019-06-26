暑假快到了，許多人喜歡到華山創意園區看展趣！話說先前很多人在這野餐的「華山大草原」也大變身！台北市政府工務局公園處以整整2年時間進行設計、施工的華山大草原共融遊戲場，即將在6/26開放試營運囉！有煙囪遊戲塔、隧道遊戲牆等，要讓大小朋友玩得盡興又開心！

公園處在華山文創園區旁的中央藝文公園內，打造出一座保證讓孩子開心的共融遊戲場-華山大草原遊戲場。該遊戲場以舊址的華山車站、華山酒廠為設計主題，公園總面積約6500平方公尺，遊戲場面積約3800平方公尺，共有極限滑索、煙囪遊戲塔、大坡面溜滑梯、水沙世界、隧道遊戲牆、火車鐵軌步道、飛天鞦韆區等多項特色遊樂設施，提供親子一個假日休閒去處。

華山大草原遊戲場從設計發想至完工耗時近2年，從策劃階段廣招全國小小設計師，利用作品徵件的方式，徵選具創意點子的小朋友參加工作坊，從認識中央藝文公園基地開始，藉由觀察基地環境、體驗遊戲，進而到設計的發想，一同創作出他們夢想中的遊具，打破以往制式的遊戲場設計。

特別的是，過程中更與「還我特色公園行動聯盟(特公盟)」、「社團法人台灣身心障礙兒童權利促進會（身障童盟）」、「財團法人罕見疾病基金會」等民間團體合作，讓孩子們也從中學習，藉由互相了解，看見彼此的不同，學會包容及考量不同的使用者需求。

華山大草原遊戲場由入口處的火車造型牆為開端，遊戲場內的「隧道遊戲牆」是由鐵軌和火車隧道等意象串連而成，火車隧道裡兩側牆面呈現了兩個故事，一面牆為工作坊時孩子們留下的夢想泡泡，一面為華山車站歷史的展現。

華山大草原遊戲場-隧道遊戲牆（右側-孩子們的夢想泡泡）、（左側-華山車站與酒廠歷史）。（圖取自活動官網）

而遊戲場中央的「水沙世界」設計為高低沙坑，是專為愛玩水、玩小玩具車的小孩們所打造的軌道區，非常適合親子一起帶著小玩具車、小鏟子來玩水、玩沙、堆城堡。周圍還有「極限滑索」、「飛天鞦韆」、「大坡面溜滑梯」等設施環繞。

遊戲場中最吸引民眾目光的是融和於山坡地景綠樹之中的「煙囪遊戲塔」，其煙囪外型與華山酒廠大煙囪呼應，利用高低層次的遊戲塔，創造不同的遊戲高度體驗，提供多樣的機能與挑戰，相信會成為孩子們搶著玩的熱門設施。

中央藝文公園位於北平東路上，緊鄰市民大道，鄰近捷運善導寺站，周邊亦有多個公車站停靠，歡迎大家多利用大眾交通運輸工具前往。同時也提醒大家帶孩子到遊戲場遊玩時，記得教導孩子學習排隊、禮讓與尊重，要愛護公物，並隨手帶走垃圾，大家共同維護遊戲場的整潔！今年暑假，就來華山看展、玩公園！

(中時電子報)