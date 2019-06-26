歐洲大陸多個地區本周將迎來超級熱浪，多地氣溫將飆高至攝氏40度以上，部分地區體感溫度更高達47度。而受高溫襲擊影響，許多歐洲國家將打破歷史高溫記錄，各地已出現不少高溫災情，預計未來一周將更加惡化。氣象學家更形容這股熱浪是「地獄來臨了！」

據《東網》報導，這股熱浪來自於大西洋風暴加上東歐高氣壓，導致撒哈拉沙漠熱空氣上升後襲擊歐洲大陸。氣象預報指出，這股不尋常的熱浪造成從西班牙至瑞士氣溫將高達攝氏40度，熱浪再加上超高濕度，體感溫度或達47度。西班牙氣象專家警告，這股高溫簡直是「地獄來臨了！」

英國《衛報》報導說，歐洲熱浪將延續到7月下旬至8月初，氣象學家估計大部份歐洲國家的歷史高溫記錄將被輕易打破。法國氣象局預報員形容：「這是史無前例，這波熱浪6月來襲，是自1947年以來從未發生過。」

法國天氣預報指出，最新預測已毫無疑問將打破新的全國紀錄，法國南部的尼姆(Nîmes)和南部卡龐特拉(Carpentras)將在本周五達到45攝氏度的高峰。而法國史上6月最高溫是2003年的41.5度，而歷史高溫記錄則為同年8月的44.1度。當年歐洲夏天的恐怖奪命熱浪造成7萬人死亡，而今年的災情可能比2003年更嚴重。

德國氣象預報員指出，法蘭克福周三（26日）的氣溫將高達40度，勢必打破1947年6月創下的38.2度高溫紀錄。炎熱天氣令民眾大呼吃不消，民眾紛紛到噴泉戲水消暑。柏林附近郊區已出現森林火災，當局已派出大量消防車及直升機撲救。

在意大利北部至中部，天氣預測由37至40度不等，包括羅馬、佛羅倫斯及米蘭等地，多地都預料會創下最高溫紀錄。比利時同樣熱浪逼人，本周多地氣溫已打破30度，未來更將節節升高。

報導說，世界氣象組織和世界衛生組織對2015年關於熱浪和健康的研究報告發現，夏季熱浪對死亡率的影響極大，民眾應該小心應對不可輕忽。

(中時電子報)