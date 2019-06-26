美媒彭博日前報導美國總統川普日前曾私下談及美國要退出美日安保條約，經日本政府向白宮查證後，發言人菅義偉及防衛省發言人青柳肇都否認此項報導內容。

美媒彭博（Bloomberg）報導，川普日前私下談及因為美日安保條約對美國不公平，想要退出美日安保條約。

中央社引述日本放送協會（NHK）報導說，日本內閣官房長官菅義偉今天下午在例行記者會上否認這項報導的內容。菅義偉說：「已確認過，美國白宮表示，那項報導的內容不符合美國政府的立場。」

菅義偉強調，美日同盟是日本的外交與安全保障的主軸，美日兩國為了日本、甚至是為了印度太平洋地區等國際社會的和平與安定，一直保持密切合作。

外務省大臣河野太郎也在例行記者會表示，白宮方面已說毫無考慮要退出或調整美日安保條約，報導的內容與美國政府的立場完全不符。防衛省發言人青柳肇則表示，完全沒有所謂「美日安保條約將重新調整」那回事。

青柳指出，美日安保條約第5條規定美國有義務防衛日本、第6條規定日本有義務提供美國位於日本的設施與區域，美日安保條約均衡地規範著美日雙方的義務，並非只有單方在盡義務。

彭博報導說，川普認為美日安保條約之中，日方沒有義務要出面保衛美國，片面地讓美國處於劣勢。川普同時談及，要為美軍駐沖繩基地搬遷案向日方尋求賠償。

(中時電子報)