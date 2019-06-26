台南市永康區26日凌晨傳出疑似一名男子帶著2名小孩輕生，警消獲報一處出租套房傳出煙味，破門查看發現屋內1名男子和2名小孩倒臥，7歲女童和3歲男童均已OHCA、男子意識模糊，消防員趕緊將男童及父親送往奇美醫學中心急救，同時也在現場為女童實施約8分鐘的心肺復甦術後，送往成大醫院。
台南市消防局勤務中心今天凌晨接獲警方轉報，永康一處集合住宅時有鄰居聞到疑似炭火煙味，當時還不知道是哪一戶傳出，報警搜尋，才發現1樓某住戶屋內有手機聲，敲門卻無人應答，隨即派遣鹽行、永康及大橋特搜分隊前往破門。
消防人員入屋後，發現一名年約30歲男性意識模糊倒臥房內，一旁還有年約3歲男童及7歲女童則已無呼吸心跳，該套房平日為一家四口居住，詳細事發原因仍待進一步釐清。
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(中時 )
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