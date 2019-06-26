◎中國時報

國民黨總統初選昨展開首場國政發表，面對最棘手的兩岸外交問題，高雄市長韓國瑜有備而來，拋出「希（西）望政策」，強調要把蔡政府的結仇式外交轉為經貿式外交；在兩岸上將以憲法為本、民意為根，推動「避開戰爭、經濟掛帥」的兩岸和平發展，成為整場政見會最大亮點。

高雄市長韓國瑜陷黑韓風暴，前行政院長張善政多次為韓挺身講公道話，已有韓粉喊出「韓張配」！張善政昨被問到如何看待「韓張配」勸進聲？張表示，現最重要的就是不能讓民進黨繼續執政，為達成這個目標，就要有好的策略。

國民黨總統初選首場國政願景說明會25日在高雄登場，各陣營彼此較勁，場外卻有一群支持者向黨中央呈遞陳情書，盼黨主席吳敦義傾聽基層，約束每位參選人「遵守初選公約、服從黨內決策」，嗆郭台銘不簽公約就應喪失初選資格，表達對郭不簽公約仍出席發表會大感不滿。

◎旺報

大陸近1、2年掃黑除惡雷厲風行，讓不少在大陸打拚的台商很有感。在北京經營餐廳多年的匿名台商直言，掃黑除惡近幾年執行很徹底，早年台商在大陸不乏遇過遭到敲詐勒索，投訴無門的情況，但如今這種情況幾乎都比較少見了，即使真遇到，當地警方也能很快處理，讓台商都按讚。

早年台商到大陸發展，遇到所謂「黑勢力」，最常見的情況就是蓋工廠廠房期間，遭到地痞、流氓強行要錢勒索，稍有不從就派人到工地鬧事，打亂工程進度，甚至要求廠房工程必須由其承包，強迫簽署包工合約，否則就不准動工，儼然就是「山大王」。

延續由「正部級掛帥」的高規格，把「打（保護）傘破（關係）網」、「打財斷血（徹底摧毀支撐黑惡勢力的造血能力）」列為督導重點，日前大陸中央掃黑除惡第20督導組進駐寧夏，也讓第三輪中央掃黑除惡督導工作中的10省分，至此全部完成督導組進駐，發揮中央督導的「亮劍」威力。

◎工商時報

台灣經濟研究院25日發布最新景氣動向廠商調查報告，製造、服務及營建等三大產業營業氣候測驗點走勢持平甚至走升，台灣經濟研究院長張建一表示，大多數廠商觀察未來景氣的悲觀程度，「沒有想像大」，同時，內需市場正在支持景氣走好，零售、餐飲業暢旺，政府的政策刺激方案也帶動整體經濟情勢。

受到美元走貶至逾3個多月新低與中東地緣政治緊張衝突升溫的雙重利多刺激下，國際金價漲勢欲罷不能，周二（25日）一度漲破1,440美元，續創逾6年新高。分析師表示，若美伊對峙緊張情勢未能舒緩，金價短線大有機會挑戰1,500美元大關。

大陸手機正式進入5G時代，且首張執照便頒給正在中美風口浪尖上的華為，其Mate 20 X手機25日奪得大陸首張5G終端執照，也反映出大陸對華為的力挺態度。

(中時電子報)