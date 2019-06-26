愛紗被前夫周洺甫劈腿，今年2月簽字離婚結束3年婚姻，近日才逐漸走出陰霾的她，竟被爆料踢走合作多年的經紀人Katie，甚至還留下巨額債務，其中一個原因據悉與愛紗好友質疑她的能力有關。

根據《鏡週刊》報導，愛紗和經紀人Katie合作近20年，但因為彼此有默契，始終沒有簽正式經紀約，去年為了幫愛紗發行單曲，更找到大陸某電影公司老闆出150萬元贊助，也希望藉此在跨年、尾牙時賺一波，才能讓金主分紅，不過卻傳出愛紗好友們質疑經紀人為何都接不到活動？甚至揚言要結束合作關係，這讓經紀人憂慮不僅無法分紅金主，甚至無法攤還這筆錢，沒想到愛紗竟表示用之前接到代言費相抵就可，但問題是代言費不到50萬，根本是無法全數償還。

對此有知情人士透露，Katie雖然難以相信視同家人的愛紗會翻臉不認人，但念在舊情決定攬下責任，慢慢賺錢彌補金主損失，而愛紗此舉可說讓圈內人難以置信，認為昔日一個懂得感恩的人，如今竟變的忘恩負義。

(中時電子報)