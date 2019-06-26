前大嫂團成員、郭世倫前妻李柏蓉（Nina）離婚後，就淡出娛樂圈，到大陸發展網拍代購生意，不過近年負面新聞頻傳，多次爆出財務糾紛，現更為了男人遠赴上海玩樂，把債務和小孩獨留台灣。

李柏蓉先是爆出經營的網拍收錢不出貨，又被指控趁黃姓友人生病時，拿他的身分證作保，借貸近20萬不還，連累對方被追債，據《鏡週刊》報導，一名和她認識長達10年的董姓女子透露，李柏蓉家境優渥，「錢拿出來都是一疊的」，光是跑牛郎店，一個月的酒錢就要100萬。

而李柏蓉出手闊綽，卻在友人生病住院時，騙對方當保人，之後就人間蒸發，讓經濟困窘的黃男獨自面對債務，這讓董女相當不解，氣得大罵：「是不是很可惡，那個人都倒下住院了」。不僅如此，李柏蓉只要談戀愛就很瘋狂，最近認識一個上海人，就飛去上海吃喝玩樂，拋下和郭世倫生的小孩和債務在台灣，她更爆料李柏蓉小孩沒上學，「估計她就是拿小孩學費出來玩。」

(中時電子報)