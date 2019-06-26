PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統初選國政願景發表會登場

昨晚（25）國民黨舉辦黨內初選第一場《國政願景發表會》，高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人，分別就憲政、外交、兩岸、國防各抒己見。網友則讚嘆，看完發表會，「韓國瑜出線了吧」。

網友在PTT論壇發《韓國瑜出線了吧》一文，表示：「現在國民黨的共識是打倒民進黨，其他老實說聽不太出有什麼差別。那現在最有機會打倒民進黨的，毫無疑問就是韓國瑜，朱、郭在面對民進黨都比較軟，只有韓敢跟民進黨對幹。幾場造勢也顯示韓國瑜人氣最強，去年選舉累積的廣大韓粉就是韓最大後盾。」

該網友更進一步指出：「國民黨想打倒蔡英文所以支持韓國瑜，民進黨想拿回高雄，覺得『韓草包』比較好打，也支持韓國瑜；中間選民就比較難說。但以藍綠都支持韓國瑜，加上超高網路聲量、超高知名度，這場初選我看不到韓國瑜有任何輸的可能，正常來說應該會以壓倒性的優勢獲勝。」

對此，網友則紛紛回應：「6月30會超級大爆場，大概確定了」、「拿回高雄，屁都沒有，韓國瑜會用僅剩的時間把高雄弄得服服貼貼的。只要不淹水，登革熱控制住，夜市有人，農產品真的外銷，我想絕對諒解」、「黑他的人這麼多，市政不可能讓他平安下莊」、「韓國瑜最強的地方是中部」、「韓最強就雲林+東部+竹苗」。

(中時電子報)