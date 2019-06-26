國民黨總統初選首場國政願景發表會昨晚在高雄登場。高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中五位參選人同台闡述政見。對於韓國瑜的表示，世新大學副校長游梓翔認為，韓展庶民形象，金句不斷。

國民黨總統初選國政願景發表會總長2小時，共分兩階段，第一階段政見發表與第二階段現場問答。對於五人的表現，據《聯合報》報導，游梓翔分為領先組3人，落後組2人。

游梓翔認為，領先的為韓國瑜、朱立倫和郭台銘。朱立倫的表現，凸顯他從政經驗豐富；郭台銘對於一些敏感問題，也勇於直球對決；而韓國瑜則是形象庶民，語言親民，金句不斷。

而落後組則為張亞中和周錫瑋；游梓翔表示，周錫瑋對總統蔡英文的砲轟最猛；張亞中則是裡面唯一一個敢挑戰國民黨兩岸主流論述的候選人，表現令人印象深刻。

根據網友熱議的，韓國瑜十大金句統整如下：

1.中華民國兩個地區：自由地區、大陸地區。

2.兩岸間任何交流，中國大陸一定要正視中華民國存在的事實。

3.「統一」及「獨立」都是不可能達成，也沒辦法被接受。

4.總統蔡英文學歷、經歷嚇嚇叫，長得也是清清秀秀，看起來是民主人，做的卻都是獨裁事。

5.民進黨若繼續執政下去，會讓整個民主精神蕩然無存。

6.做為中華民國總統，最重要4字為「遵守憲法」。

7.中美關係就像兩個下象棋的，如果台灣只是像「車馬炮」當個棋子，時間一到價值沒有就被丟掉了，還是要換個角色，「身體非常疲倦、晚上很累泡個澡當個塞子」，台灣要當棋子或是塞子。

8.沒有台灣獨立，獨立就是戰爭。

9.只有「台灣優先」。

10.民進黨是以恨為出發點，以恐懼讓台灣人向歷朝歷代的女人裹小腳，把台灣人腦袋裹起來。

(中時電子報)