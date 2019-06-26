長榮空服員罷工至今已邁入第7天，日前桃園市議員王浩宇曾表示，這次罷工的網路聲量對空服員不利。沒想到卻遭到同黨前輩臉書公開批評「舔長榮」，對此他發布了一張網路FB輿論聲量的圖表，證明罷工第二天，勞資雙方的輿論聲量就已出現黃金交叉，跌破2成。

王浩宇在22日提到，長榮空服員罷工的網路聲量非常不利，若是公司最後仍強硬不讓步，罷工恐會以失敗收場，因此建議工會要思考如何在爭取最大利益後找台階下。但卻被同黨前輩臉書上批評，「這樣舔長榮財團？」

王浩宇表示，自己當然支持罷工，也認為長榮應該檢討公司管理，他不過是提出了對此次罷工輿論情形的擔憂。他解釋，任何一場罷工對勞工來說都是賭上身家，但社會輿論也是相當重要的指標，近期工會屢次發動罷工，確實在輿論上對空服員不利，所以才會建議工會要盡速和工司達到共識，以免陷入不利局面。

底下有網友嗆，「你建議工會妥協，不是建議公司妥協，可見你就是站在資方那裏，何必不承認！」王浩宇則回應，「輿論當然重要，不然這幾天工會幹嘛態度放軟？」

(中時電子報)