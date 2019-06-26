今天鋒面北移至華中，但台灣附近低層水氣仍多，大氣仍不穩定。北台灣雲量少，未下雨前天氣悶熱。氣象專家吳德榮表示，清晨台灣海峽南部有對流發展，移入陸地，提醒午後陸地上會有熱對流發展，下起局部陣雨或雷雨。並提醒梅雨季還沒結束，還是有劇烈天氣發生，至於颱風季會提前爆發？吳德榮認為已不可能。

昨天早上「颮線」從台灣海峽南部移入陸地，對南部帶來劇烈天氣，之後午後強對流發展，北台灣下起豪雨。吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，這些都是梅雨季尚未結束的警訊，「今起至6月底，還是在氣象局定義的梅雨季之中，太平洋高壓偏弱，以及低層西南氣流帶來水氣，讓大氣很不穩定，仍有劇烈天氣發生的機率」。

吳德榮提醒，別因為滯留鋒不影響台灣而掉以輕心，因為不是只有滯留鋒會帶來劇烈天氣及災害，其他天氣系統也會。

吳德榮說，氣象局今晨2時發布的「熱帶性低氣壓」消息，已經確定向北迴轉，不會侵台，且發展成颱風的機率也偏低，「無論它是否能成颱，今年颱風季提前爆發已不可能，因至6月底氣候平均值為4.7個，而今年至今只有2個。」

(中時電子報)