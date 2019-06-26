詮敘部爆發史上最慘的資安事件，24萬餘筆國家文官資料遭到外洩。國安人士透露，詮敘部漠視資安規定，竟將機密資料放在外網，導致個資早在2012年以前就被駭走，最令人憂心的是，國安人員昨天進行名單比對，發現國安、軍情、調查等情治人士身分，竟全攤在國外網站，堪稱史上最嚴重國安危機。

據了解，銓敘部日前發現掌管的大批文官資料外洩，並證實國外網站早已揭露自2005年起至2012年6月30日間，全國中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料，實際影響人數為24萬3376筆，欄位包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱。

昨天上午，國安會、國安局、軍情局及調查局及其他情治單位，共同出席行政院國家通資安全會報，所有出席人員都臉色鐵青，無法置信為何會發生如此不該發生的狀況，甚至有官員痛批詮敘部便宜行事的做法簡直害死人。

據了解，公務機關向來都將最機密的人事資料，鎖在外界無法入侵的內部封閉區域網路中，若是情治機關更是嚴格規範，但是資安單位初步調查，銓敘部多年來，竟然草率的將所掌管全國國家文官個人資料放在外網上，輕易的容易遭人觀看並竊走資料。

據透露，原本國安單位只以為是一起單純的資料外洩，但是資安人員在清查時，在外洩的個資中，竟輕易的搜尋包括國安局、情報局、調查局或單位等關鍵字後，所有任職這些機敏單位，甚至無法曝露身分的情治人員身分，全出現在名單當中，國安人員驚覺「事情大條了。」

目前國安單位擔憂的是，這些我方各單位駐外情治人員名單既然都早被揭露多年，極可能其他國家，包括大陸的情治單位，也早已掌握我方人員身分，但我方卻仍不自知，這是最恐怖的狀況。

為此國安人士痛批，若是出事，銓敘部要負最大責任。行政院高層也表示，每年行政院通資單位，都會到各官署檢查資安漏洞及宣導資安防治事項，但銓敘部看來完全毫無作為。

最尷尬的是，法務部調查局資通安全處、刑事警察電信偵查大隊等目前已全面跨部會進行資安清查，並防堵資安漏洞。尷尬的是，這些人員也都看到自己的名字在洩漏名單當中。

國安人士說，這次銓敘部資料外洩，到底是來自境外駭客，還是大陸網軍還無法確定，調查局將深入調查。

(中時電子報)