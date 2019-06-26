自中國大陸電信巨擘華為財務總長孟晚舟於加拿大轉機時遭捕並可能引渡至美，引起中國大陸與加拿大兩國關係緊張。北京不僅隨後逮捕兩名加國公民、疑似作為報復之外，更於3月時取消加國最大的油菜籽公司出口註冊後，近期更以驗出「瘦肉精」為由，要求加國自25日起暫停簽發對陸出口肉類證書。

據路透社報導，根據中國大陸駐加拿大大使館在官網上表示，中方海關部門查驗一批來自加拿大的輸陸豬肉產品時，檢出殘留俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺，並隨後要求加國進行檢查，調查還發現該批輸陸豬肉隨附的官方獸醫衛生證書為偽造，共有188份偽造證書。

中駐加大使館並表示，這些偽造的肉類衛生證書，是通過加官方證書通報管道發往中國大陸監管部門，反映加國輸陸肉類監管體系存在明顯安全隱患。為保障中國大陸消費者安全，中方採取緊急預防性措施，要求加政府於25日起自主暫停簽發對華出口肉類證書。

加拿大農業部長畢玻（Marie-Claude Bibeau）發表聲明表示，加拿大食品檢驗局已與中官方展開密切合作，並確認查獲偽造的出口證明。她表示，「食品檢驗局已針對此案展開調查，並通知相關執法機構。此案僅涉及對陸出口證明，至於對其他國家的出口證明則不受影響」。

根據官方數據，中國今年1至4月從加拿大進口價值達3億1000萬加元（約新台幣72億9035萬元）的豬肉肉品，以金額來看，是加拿大第3大出口市場。

自孟案以來，中加關係持續惡化。雖然渥太華當局想與北京溝通，但都石沉大海，被中方忽略不予回應。而孟晚舟律師團25日公開向加拿大司法部呼籲立即停止引渡孟晚舟外，並稱停止引渡孟符合加拿大國家利益以及維護人權。

(中時電子報)