張惠妹外甥女安那，2017年出道便登上高雄巨蛋，擔任她的演唱會固定來賓，擁有爆發力的歌喉，更被譽為「最強怪物新人」，但似乎年紀仍小並未傳出緋聞，僅透露過喜歡「會跳舞的男生」，但日前被平媒直擊與女舞者在車上激情熱吻，因此傳出女女戀。

根據《鏡週刊》報導，安那被媒體直擊跟兩位同學到西門町逛街，用完餐後便獨自搭計程車離去，而抵達忠孝新生捷運站時，手上忙著邊打電話，似乎在等人前來接她，最後則是上了一台車便離去，那當遇到紅燈時，一旁駕駛友人似乎按捺不住愛火，直接與安那在車上激吻，可以說是天雷勾動地火。

最後兩人從東區開往南港，接著共處一室3個多小時，直到晚上10點多才載著安那離去，而這名駕駛身分被起底，就是跟著安那演出的女舞者「叮噹」，據悉因為合拍MV又常同台，才會「越走越近」，對此經紀人陳鎮川回應，安那表示兩人經常如此，等於間接否認兩人是情侶關係。

(中時電子報)