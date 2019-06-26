南瀛天文館推出福爾摩沙衛星七號特展，展出1：1真實比例的福衛七號模型。（南瀛天文館提供）

暑假到了，喜歡「追星」的民眾又有新節目可以看，台南南瀛天文館6月29日即將推出星象劇場球幕3D新片《極地企鵝上太空2─流星之謎》，讓民眾一窺流星的起源與奧祕；此外，天文館也全新規畫「福爾摩沙衛星七號特展」，展出1：1的福衛七號模型，趕上最夯話題。

《極地企鵝上太空2─流星之謎》利用全天域球幕劇場，透過身歷其境的3D立體視覺效果，帶領觀眾跟著企鵝、北極熊，以及他們的新朋友－蜂鳥露西亞，一起前往太空探險。

新片展現了兩個最迷人的天文現象─極光、流星雨，在仰望星空欣賞炫麗的天文美景時，引導觀眾思考「極光」的發光原理，以及「流星雨」的生成由來。觀眾跟著生動逗趣的劇情，一步步解開迷團，同時也滿足對大自然的好奇心。

為了讓觀影民眾可以在輕鬆的氛圍下深入了解科學新知，天文館規畫於7月14日周日下午兩點半舉辦科學沙龍講座，主題為「從流星之謎談太陽系的飛沙走石」，將引領觀眾從《極地企鵝上太空2─流星之謎》影片中解開流星知識謎團。

除了新片上映，南瀛天文館於星象館規畫「福爾摩沙衛星七號特展」。搭載福衛七號台灣時間25日下午2時30分於美國佛羅里達州成功發射，晚間 8時48分首度通過台灣。

福衛七號由六顆微衛星所組成，由國家太空中心、中央氣象局及台灣學術單位共同研發而成；未來福衛七號所提供的觀測資料，將可大幅提升颱風路徑及梅雨、豪大雨特報的氣象預報準確度，為民眾生活帶來相當大的助益。

福衛七號特展除了有1：1真實比例的福衛七號模型，現場更模擬火箭發射中心以及獵鷹重型運載火箭發射站的情境，讓全台灣民眾共同體驗科學的魅力，並了解台灣太空科技在國際舞台上的重要角色。

(中時 )