門口排滿一條健保卡，讓網友傻眼，驚呼是我井底之蛙嗎。(翻攝爆廢公社)

資訊進步，有不少醫院都提供網路預約，不過有些診所不接受預約，就必須到現場排隊才行。有網友發文表示，本想在診所開門前先去門口等候卡位，結果到現場發現沒排隊人龍，竟是地上一條健保卡的「卡龍」，讓他直呼「或許我是井底之蛙」。網友看完紛表示，「通常有盒子，沒看過排在地上的」、「幫忙拿去派出所掛失」。

原PO在《爆廢公社》發文表示，本想趁著皮膚科診所還沒開門前，先到現場卡位，結果到現場發現，門口不是排滿人，而是地板上排了一條長長的健保卡隊伍，讓他直呼，「或許我是井底之蛙，第一次看到，看個皮膚科，還用健保卡排位的」。

畫面曝光引網熱議，不少網友表示，「看過健保卡排隊，沒看過排在地上的」、「通常會有盒子，大家很合作的照順序放」、也有人表示「我有看過排隊放椅子跟雨傘」、「還有排隊放拖鞋、塑膠袋的」、「上次看到用小石頭排隊，更厲害」。

也有網友打趣表示，「走過去然後幫他們洗牌」、「拿個電風扇全吹了」、「不怕被狗咬走」、「怕不見全部拿去派出所掛失」。

(中時電子報)