台灣自來水公司25日為緊急搶修鯉魚潭給水廠原水管線漏水，台中市部分地區當天下午2時起停水，停水範圍包括12個行政區部分地區，水壓降低則包括9個行政區部分地區。

自來水公司指出，原本預計23小時才能恢復正常供水，水公司為降低民生影響，加速搶修，漏水處已於昨日17時修復完成，原水管開始復水，之後再陸續經過恢復鯉魚潭廠進水滿載85萬噸，以及供水管網路進水；26日凌晨1時已提前全面恢復供水。

(中時 )