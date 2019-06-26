水公司搶修管線漏水完成 台中提前恢復正常供水 09:262019/06/26 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣自來水公司25日為緊急搶修鯉魚潭給水廠原水管線漏水，台中市部分地區當天下午2時起停水，停水範圍包括12個行政區部分地區，水壓降低則包括9個行政區部分地區。 自來水公司指出，原本預計23小時才能恢復正常供水，水公司為降低民生影響，加速搶修，漏水處已於昨日17時修復完成，原水管開始復水，之後再陸續經過恢復鯉魚潭廠進水滿載85萬噸，以及供水管網路進水；26日凌晨1時已提前全面恢復供水。 (中時 ) #地區 #供水 #停水 #行政區 #正常供水 也許您會感興趣 推薦閱讀 曼谷東協外長會議 聚焦陸方主導的地區經貿協定 22:292019/06/22 國際 不斷更新》劇烈天氣襲台 嘉義以北13縣市大雨特報 07:372019/06/24 生活 雨勢明起趨緩 周四起恢復夏季悶熱 12:492019/06/24 生活 川普擬定5G設備 須在陸以外地區生產 14:052019/06/24 兩岸 一見雙雕藝術季周末登場 外星主題光雕秀吸睛 14:292019/06/25 旅遊 原水管線設備漏水 台中部分地區緊急停水 15:332019/06/25 生活 搶修鯉魚潭管線 台中部分地區停水或減壓23小時 15:352019/06/25 生活 台中部分地區停水或減壓23小時 因應水公司搶修鯉魚潭管線漏水 17:262019/06/25 生活 台中市有77站停水 臨時供水站提供市民取水 21:062019/06/25 生活 北京大興機場高速公路 基本建成 21:402019/06/25 財經 生活熱門新聞 長榮前空姐爆：不爽別幹代價驚人 - 生活 陷阱！這些無糖飲料喝了更容易胖 - 生活 華航空姐日記曝光 網怒馬上退追 - 生活 聲援長榮罷工 娶空姐男星被狂罵 - 生活 長榮罷工恐失敗 議員一張圖曝空服支持度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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