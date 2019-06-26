108學年大學指定科目考試將於7月1日至3日登場，受少子化衝擊，基隆考區今年只有20間試場，報考人數從706人滑落到686人，再創歷史新低，30日下午2時至4時開放考生查看試場，基隆考區考生可先上海大考試資訊專屬網頁查詢自己的考試場次與試場位置。

國立台灣海洋大學表示，今年度大學指考基隆考區全部在台灣海洋大學考試，試場分配以考生應試號碼前六碼為試場編號，220207-220212試場在航管大樓，210176-210180、220213-220215、230046-230048及293001-293003試場在延平技術大樓，試務中心及醫護站則設在海洋廳，請考生特別注意。

海大試務中心提醒考生，應試時一定要依照簡章規定，攜帶目前採認的有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等；若是攜帶各校學生證、無照片的健保卡或是證件影本，皆屬無效證件。建議考生攜帶考試通知應試，以便查詢試場位置等考試資訊。同時禁止攜帶「穿戴式裝置」入試場，請考生特別注意。

考試期間為了服務陪考家長，台灣海洋大學特別在夢泉餐廳、勇泉餐廳、展示廳、延平技術大樓九淵廳及航管大樓1樓演講廳設置家長休息區，歡迎大家多加利用。

108學年大學指定科目考試於7月1日至3日舉行考試，7月1日考物理、化學、生物，7月2日考數學乙、國文、英文、數學甲，7月3日考歷史、地理、公民與社會。

(中時 )