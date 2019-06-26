剛追平大聯盟紀錄的團隊連27場開轟紀錄，洋基再度宣告他們火力驚人，首局首名打者拉瑪修(DJ LeMahieu)就將球送向左外野牆外；接著「法官」賈吉(Aaron Judge)再補上一發「背靠背」全壘打，洋基寫下連28場開轟的大聯盟歷史新頁。

首局洋基隊首名打者拉瑪修面對藍鳥先發投手理查(Clayton Richard)，逮中一顆80.3英里(約129.2公里)滑球，一棒送出全壘打牆外，達成團隊連續28場比賽開轟，以絕快效率將大聯盟紀錄打破。而下一棒剛傷癒復出的「法官」賈吉，賽前連3場、10打席都沒敲安，今日首打席和拉瑪修合力上演「背靠背」連2棒開轟。

「法官」賈吉傷後復出後首支安打就是全壘打。（美聯社）

2局下半托瑞斯(Gleyber Torres)也補上一發陽春炮，前7局靠3支全壘打取得3比2領先。

2002年的遊騎兵隊曾創下連續27場全壘打的大聯盟紀錄，昨日洋基在追平此紀錄後，總教練總教練波恩(Aaron Boone)表示並不意外，「這感覺難以形容，但現在發生在我們團隊上的事，並不讓我感到驚訝，我們有很多強打者有能力將球轟出牆外。」

自5月27日對戰皇家以來，洋基連續28場比賽開轟，共敲出49發全壘打，其中有14場擊出雙響炮以上，貢獻最多的是捕手桑契斯(Gary Sanchez)擊出8轟，拉瑪修包含今天的全壘打有7發排名第2，而托瑞斯有6發全壘打排第3。

(中時電子報)