人要健康，動物也要！台北市立動物園「不對外開放」邁入第8天，在這段時間裡，動物園所有部門同仁傾盡全力，想要好好運用這個難得的機會，來有效提升動物照養及遊客參觀的整體品質，就連負責為動物健康把關的動物醫生們，除了例行的檢查、醫療之外，也特別針對特定動物量身打造，推出客製化的「健檢套餐」。

動物園首度「不對外開放」期間，推出特定動物專屬的客製化「健檢套餐」（美洲獅健檢-郭俊成攝）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園的動物醫生團隊，非常重視「預防勝於治療」的預防醫學觀點，從10幾年前就開始推動全園動物的健檢。透過預先規劃並與各區館長、保育員共同合作、再加上動物醫生團隊所有成員的相互支援，幫園區動物做較完整的健康檢查，從聽診、觸診等理學檢查，到涵蓋x光檢查、超音波、乃至電腦斷層掃描等影像學檢查，及採血、驗尿、糞便採樣的臨床病理學檢查，每每出動大批人力及設備，只為了要幫動物的健康做最好的把關。

蒙古野馬健檢（修蹄-郭俊成攝）。（台北市立動物園提供）

經過這麼多年的經驗及資料累積，動物醫生們都更能掌握全園動物的健康狀況，了解不同物種的好發問題及治療之道，因而能在動物園首度「不對外開放」期間，推出特定動物專屬的客製化「健檢套餐」。

每每出動大批人力及設備，只為了要幫動物的健康做最好的把關（蒙古野馬健檢-郭俊成攝）。（台北市立動物園提供）

什麼是不同物種的好發問題呢？像食肉目的動物，因為常啃咬硬骨及食用高蛋白肉類，容易出現牙齒或腎臟方面的疾病；雜食性的靈長類動物因為嗜吃甜食，所以容易衍生蛀牙及糖尿病等代謝方面的問題；群居型的動物容易因為打架而出現外傷；來自溫帶或沙漠環境的動物，容易因潮濕悶熱的天氣，而發生皮毛方面的問題。

有蹄類動物的蹄甲，則容易因磨損不足而變得太長，造成運動系統的問題……，因此，動物醫生們根據好發病因類型，在「不對外開放」期間，特別幫台灣野豬、雲豹、山獅、蒙古野馬、長臂猿及灰袋鼠等物種進行客製化「健檢套餐」，希望在6月29日星期六重新開放參觀時，大小朋友都能看得到健健康康的動物朋友喔。

(中時電子報)