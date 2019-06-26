徐永明臉書。（圖片翻拍自徐永明臉書）

孫大千臉書。（圖片翻拍自孫大千臉書）

高雄市長韓國瑜日前與高雄中學模範學合影時，學生拿著一本「為什麼愛說謊」的書和韓合影，此舉引發外界熱議。時代力量立委徐永明諷這本書是韓國瑜最加註解，反遭前國民黨立委孫大千嗆聲，徐永明如果要用這樣的標準來批評韓國瑜，那麼怎麼可以忘了，真正當之無愧的蔡英文總統呢？

徐永明昨在臉書發文表示，「愛說謊」韓國瑜最佳註解，「罷韓行動」2020大選投票指南。徐永明指出，「就算高雄教育局長和科長全程監控，也擋不住學生的神來一筆，『為什麼愛說謊』對韓國瑜這幾個月的政壇動向做了最佳註解」。徐永明更表示，民意如流水，「亦能載舟、亦能覆舟」就是形容韓國瑜此時此刻的處境，就算國民黨內民調再高又如何，總統是台灣人一起選的，由地方派系力拱的「韓流」禁不起檢驗！

不過，對於徐永明的評論，孫大千有話要說，他今於臉書發文表示，徐永明如果要用這樣的標準來批評韓國瑜，那麼怎麼可以忘了，真正當之無愧的蔡英文總統呢？

孫大千更舉例8例：「謙卑、謙卑、再謙卑」，蔡英文總統做到了嗎？「民進黨執政，台灣不缺電」，蔡英文總統做到了嗎？「勞工是心頭最軟的一塊」，蔡英文總統做到了嗎？答應小燈泡的「社會安全網」，蔡英文總統做到了嗎？「藻礁永存」，蔡英文總統做到了嗎？「兩岸關係保持現狀」，蔡英文總統做到了嗎？「基本工資三萬元」，蔡英文總統做到了嗎？「打破鳥籠公投」，蔡英文總統做到了嗎？要不是因為這本書絕版了，否則，真的應該送一本「為什麼愛說謊」給蔡英文總統。

(中時電子報)