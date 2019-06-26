S-500長程防空系統

俄羅斯副防長波瑞索夫（Yuri Borisov）周二說，他們最先進的S-500長程防空系統經過成功的測試後，可能提前交付部隊。原本俄羅斯防長蕭依古（Sergei Shoigu）說，S-500可望從2020年起交付。

據塔斯社25日報導，波瑞索夫指出，初步測試成功促使俄羅斯國防部決定，要縮減S-500交付部隊的時間。他並指出，S-500正接受不同階段的測試，發射不同的新飛彈。

而先前土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）便表示，會考慮未來採購S-500，甚至向俄羅斯總統普丁提議，兩國共同生產這套防空系統。

俄羅斯開發S-500是針對未來25年的軍事需求，而西方媒體先前報導，它在測試時能夾遠達481.2公里的目標，而這比目前任何防空系統的射程還多了80公里。

據俄羅斯衛星（Sputnik）網與《國家利益》（The National Interest）網先前報導，S-500能同時偵測，並攻擊10枚秒速超過4英里（約6公里）的彈道飛彈彈頭。此外，它還有好幾個獨特的雷達系統，以對付不同的目標。例如，它會有不同的雷達來偵測戰機、直升機，無人機與飛彈。而部份五角大廈官員擔心，這新系統功能強大，可能威脅美軍的F-22，F-35與B-2等隱形戰機。

目前已知S-500會用能發現，並追蹤全域空中目標，同時可以提供敵友辨識及判別優先目標的相位陣列天線雷達。而先前便有報導指出，S-500會用由96L6-TsP高空鎖定雷達改良的91N6A(M) 戰鬥管理雷達，以及新型76T6多目標辨識雷達與77T6 ABM交戰雷達。

(中時電子報)