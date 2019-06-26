太平區疑兒虐事件，引近500鄉民群情激憤，23日深夜聚集郭姓保母家前，與警方對峙4個多小時。（張妍溱攝）

台中1歲女童疑似遭虐。（張妍溱翻攝）

台中市21日發生1歲女童疑遭保母虐待，腦部重創、重度昏迷，女童母親25日晚間，透過網稱「正義哥」的粉專「協心臨時粉絲團」直播，感謝各界關心，淚訴：妹妹如無法自主呼吸，將決定拔管；唯院方表示，女童狀況的確不樂觀，目前仍全力搶救，也從未和家屬討論要拔管。

陳姓女童21日晚間疑似受到保母虐待，送醫急救，腦部重創、左手嚴重骨折，該案也引發社會關注，日前還有直播主號召鄉民到保母租屋處包圍，要求法院羈押保母，與警發生嚴重衝突。

25日深夜，一直守在加護病房的女童母親透過友人徐姓男子、網稱「正義哥」的粉專「協心臨時粉絲團」直播，回應各界的關心，決定如果女童今天中午前無法自主呼吸，將決定拔管。

女童母親在直播中哭訴，妹妹的腦幹受損，最好狀況是癱瘓或變成植物人，她一個單親媽媽有兩個小孩，經濟能力也不好，真的無法承受這些，真的很難做決定、也很無助，假如是你們要怎麼選擇？

母親強調，這次的直播是想說明人權問題，而不是要大家捐款，不會對外募款，感謝大家的關心。而直播主正義哥也向媒體表示，當初家屬決定，如果妹妹不幸身亡，要幫妹妹器捐做善事，但這件事可能會有變數，因涉及刑事案件，可能要解剖、驗屍，所以必須由檢察官同意下才可以器捐，若屆時因此沒有器捐，希望外界可以了解，並非家屬不願意或母親說謊話。

對於女童病情，院方則表示，各項指數看來的確不樂觀，但是否要拔管，院方強調，從未和家屬討論到要拔管，目前仍全力搶救；至於器捐一事，院方也表示，家屬也未和院方提出，整個程序也未啟動。

中國醫藥大學附設兒童醫院院長傅雲慶指稱，嬰幼兒器捐規定比成人嚴格，除了主治醫師之外，還要兩個醫師進行腦死判定確定才能進行器捐。

台中受虐女童腦傷嚴重 母：若未好轉恐將拔管

(中時 )