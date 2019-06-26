台北市長柯文哲昨天談到民進黨時表示「民進黨只會放狗咬人」，引來蔡英文總統不滿，受訪時向柯喊話應該專心市政，如果有需中央協助的地方，中央都會盡力協助；結果，柯文哲今早炮火全開轟蔡，「我就是專心市政，雙子星趕快解決！」還說自己已經把市政問題在媒體上講這麼清楚，難道還要我去官邸給妳拜訪？

媒體今問柯文哲，蔡總統昨天聽到柯文哲「放狗咬人」的說法後，呼籲他專心市政，柯不滿回嗆，自己就是專心市政，所以才叫中央趕快解決雙子星案。

媒體追問，蔡總統稱有問題都可以提出來，柯直言，已經在媒體上講這麼清楚，難道我要去官邸給妳拜訪？我們透過Yahoo新聞都可以聯絡，還要去拜訪？「拜託，拖5個月了，要拖到什麼時候？」

針對台北車站C1D1雙子星開發案，柯文哲數度在公開場合表示，投審會不知道在拖什麼，中央想釐清投標廠商是否為陸資，結果七度要求補件，但每次補件都要經過協審單位，有些協審單位拖很久，所以這個案子至今還卡在投審會。柯過去還曾說，只要每拖1個月，市府就少收1億租金。

(中時 )