台北市長柯文哲昨批民進黨只會放狗咬人，今他被問到昨晚國民黨總統初選參選人政見發表會，也大酸每個參選人。他先是稱高雄市長韓國瑜以「泡澡塞子」比喻中美關係間台灣的角色，太過天馬行空、聽不懂在講什麼，還酸韓稱局處長做到肝硬化，「肝硬化通常是喝酒喝太多」；接著，柯還針對前台北縣長周錫瑋提出要反攻大陸，大笑回應「已經幾十年沒聽到這名詞了！」

柯文哲今坦言昨晚有頒獎形成，因此沒時間關注藍營的政見發表會，但媒體仍追問他對5人在會中所提的論述有什麼看法。

韓國瑜昨以泡澡塞子比喻台灣角色，指美國與大陸就像下象棋的人，如果台灣只當棋子，時間一到、價值沒有，就被丟棄了，應該要當泡澡的塞子，就像泡澡必須要有水、浴缸，但若沒有塞子，就無法泡澡。他認為，應讓美國對台灣放心、讓大陸對台灣安心，台灣人自己也要快快樂樂開心。

不過，柯文哲聞言後先是反問「什麼意思」、「所以？」接著表示「我平常也是很幽默的人，但是這到底是什麼意思？」最後柯說「有時候太天馬行空，想像力要很好，不然聽不懂在講什麼。」

另外，韓國瑜也在政見發表會時感謝高雄市民，頗有安撫意味，柯對此僅說，每個人都按照對他最有利方法去做，所以他覺得這樣做是好的就會去做啊；但對於韓稱自己的局處首長都很努力，做到肝硬化、肝爆掉，柯文哲卻回「肝硬化通常那是喝酒喝太多」。

至於周錫瑋在會中說要反攻大陸，柯文哲大笑回說，吼，好久沒聽到這個名詞，已經幾十年沒聽到了；另外，朱立倫說要恢復閣揆同意權，柯則稱，憲法已經改7次，改到最後面目全非，現在要改很難，要3／4同意，沒這麼簡單。

(中時 )