長榮空服罷工第7天，桃園空服員職業工會態度軟化，今天上午公布超過2200位交罷工三寶，要參與罷工的空服員不要被流言及不實消息動搖，希望長榮趕快出來面對協商，並說，暑假快來，不希望影響暑假疏運。

桃園市空服員職業工會監事曲佳雲說，今天是長榮不願協商，並非工會不願意，24日工會即對禁搭便車條款、勞工董事已不再堅持，「我們一再退讓，遺憾長榮不同意協商」；另外，「公司現一再要求我們提出具體方案，但仍不願出面協商」。

她強調，工會是民主的，所以工會今要在這公開的讓大家來討論八大訴求，討論完後會統整一個新的八大方案，27日向公司提出。她請會員理性認真的討論，「如果要對抗到底也要看到大家決心，如果大家要退，工會也不會有意見」。

曲佳雲一再說，今天有重大數字改變，工會也不會欺騙大家。工會把大家帶到這裡來，也一定會把大家安全帶回公司。

工會副秘書長周聖凱表示，罷工是2949位空服員共同的決定，工會會以會員民主討論方式，共同完成具體的調整方案，方式是6月26日早上10時、下午4時及27日凌晨0時，以分組輪流方式，由幹部與會員共同討論、整合意見。他並在現場高喊口號，要不要堅持，要不要協商。

最後曲佳雲說，今天有重大數字改變，工會也不會欺騙大家。工會把大家帶到這裡來，也一定會把大家安全帶回公司。

桃園空服員職業工會表示，到目前為止，已有30位空服員要拿回罷工三寶，有的已寫好申請書，今天即可拿回，但須親自領取，尚未填寫申請書的，仍須二天後，待工會了解後，到保全公司拿回。

(中時電子報)